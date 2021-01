Logika v kauze Lučanský: Poznáte nevinného samovraha?

Kto už počul o nevinnom človeku, ktorý sa nechcel obhájiť ale naopak spáchal samovraždu ešte pred riadnym súdom? Autor tohto článku nie. Toto nebude text o vine a treste, ale o logike v názoroch na túto tému.

Videl som vo filme, kde niekto neuniesol svoju vinu, alebo očakávané pohŕdanie okolím, tak sa zabil, aby tomu predišiel. Tiež som počul, že niekto zhodnotil, že nemá šancu obhájiť sa, prepadne mu tak majetok a zvyšok života v base tak nemá zmysel. A čítal som v knihe, že sa uväznený bál toho, že pri obhajobe obviní spolupáchateľov a tí sa budú chcieť pomstiť jemu, alebo jeho blízkym. Nespochybňujem, že existuje dôvod zabiť sa aj ako nevinný, ale logicky ho neviem nájsť. U človeka s cvičenou sebadisciplínou o to menej.

Nie som veľkým fanúšikom tejto vlády, ale neviem si predstaviť, že by po 10 mesiacoch dokázala to, čo Smer za 12 rokov. Teda že tri inštitúcie, vyšetrujúci policajti, obviňujúci prokurátor a dozorujúci sudca sú skupina, ktorá sa dohodla a neprávom obvinili a uväznili nevinného šéf policajta. No a potom sa do tejto zločineckej skupiny pridal aj štvrtý člen, najvyšší súd, ktorý potvrdil väzbu . A ešte neskôr aj niekoľko lekárov a dozorcov, ktorí potvrdzovali samovraždu. Toto by bolo ozaj obludná zločinecká skupina. Bolo by to neuveriteľné, ale pozor, na Slovensku predsa len možné. Po desiatich mesiacoch vlády však vysoko nepravdepodobné.

(Foto: Blog Postoj Anna Peťová)

Netvrdím, že je bývalý policajt vinný ani že s istotou spáchal samovraždu, a to ani teraz, keď to z okolností logicky takto vychádza. Rozumiem tomu, že môže existovať nepravdepodobná, ale predsa možná súhra rôznych náhod a iné vysvetlenie.

Nerozumiem však logike vyjadrení niektorých politikov, novinárov či facebookových príspevkov, ktorý popierajú fakty a logické argumenty. Už vôbec nerozumiem, ako môže niekto prirovnávať samovraždu policajta a vraždu nevinného novinára (rámčekom All for milan; založili ju dve kontá, obe s údajne ukradnutou identitou). Smrť je vždy zlá, súhlasím, ale: policajt bol platený profesionál a politický nominant, a bol aj obvinený z korupcie a súdmi vzatý do väzby. Novinár písal články, ktorými za nízky plat chránil spravodlivosť, rovnal našu pokrivenú spoločnosť a bol s priateľkou zavraždený. Pre naše dobro. Čítate ten rozdiel: Samovražda obvineného policajta vs. vražda novinára konajúceho dobro. Minimálne v tejto chvíli sa mi to k zavraždenému Jánovi nezdá veľmi úctivé prirovnanie.

Objektívny čitateľ prepáči, ale tento policajt ani pri dokázaní neviny nemôže byť martýrom, alebo obetným baránkom a už vôbec nie národným hrdinom. K tomu preto dovoľte odkaz príčetnému čitateľovi od M. Šimečku: „Nemôžete nosiť odznaky AllForJan a AllForMilan na jednom kabáte“.

No a ešte politický dovetok. Logicky úplne rozumiem, prečo Smer a odštiepený Hlas spochybňujú väzbu aj samovraždu. Chápem, prečo nehovoria len o Lučanskom, ale jedným dychom aj o obvinených Kováčikovi 61:1, či sudkyni Jankovskej. Je jasné, prečo im vyhovuje nálada pomýlených ľudí, aj prečo by im vyhovoval pád vlády a rýchly zvrat udalostí. Opätovné spútanie rúk vyšetrovateľom a sudcom a ochrana pred väzbou sú veľkou motiváciou, kto by si tu lámal hlavu s logikou? Ľudí preto (podobne ako pri téme očkovaniach a opatreniach proti Covid) mýlia a podnecujú k revolte. Práve preto nerozumiem obecenstvu, dnes už veľkej časti verejnosti, ktorá tejto propagande naletela a uverila, rovnako tak aj konšpiračným konštrukciám na sociálnych sieťach.

Vec treba riadne prešetriť. Nevynášať súdy vopred. Ale presne tak, ako každú inú podobnú udalosť, bez konšpirácií a bez nátlaku zo strany politikov či verejnosti. A súhlasím, nech to dozoruje široko spektrálna komisia. Tipnem si, že jej členovia zafarbený do červena napriek tomu spochybnia aj fakty a dôkazy. Čas hádam ukáže a zadosťučiní spravodlivosti.