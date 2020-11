Rušíte priateľov na Facebooku: prekrúcajú fakty, ignorujú vedecké dôkazy, manipulujú

Všetci, ktorí píšu príspevky na odborné témy si myslia, že téme naozaj rozumejú. Inak by snáď nepísali. A tak sa domnievajú, že to čo píšu, je aj pravda. Naozaj tomu veria. Prečo je to tak?

Posudzujú totiž problémy podľa vlastných vedomostí a skúseností, netušiac, že viac vedomostí by ich videnie sveta posunulo do iného, alebo dokonca aj opačného názoru. Čítajú málo, alebo posudzujú problematiku na základe povrchných, selektívnych, vyberaných, vzájomne sa potvrdzujúcich a nekonkurujúcich si informácií. Majú radi skratky. Jednoduché vysvetlenie zložitých problémov a pocit, že tomu rozumejú. Nemajú čas veľa čítať, alebo čítať viac zdrojov. Ťažkej logike odbornej literatúry pochopiteľne nerozumejú. A keby aj pravdu nemali, vôbec to nevadí, lebo je demokracia a v demokracii má každý právo napísať svoj názor. Facebookový odborníci, faceborníci.

Komentujú, zdieľajú, alebo píšu svoje názory. Odvolávajú sa na ústavu a zákony, riešia právne aspekty problémov. Majú správny názor na medicínske či hygienické problémy, ale aj na makroekonómiu, alebo zahraničnú politiku. Pre zosilnenie pocitu, že píšu pravdu, používajú slová ako sloboda, demokracia, ústavné právo. O odlíšení vecného a právneho významu týchto slov však faceborníci ani len netušia.

Nevolia, alebo volia menšinové strany v demokratických voľbách. Ich menšinový demokratický názor je v poriadku, iný demokratický názor, hoci väčšinový je hlúposť, nazývajú ho aj vlastizradou. Občanmi demokraticky zvolených ľudí volajú hlupákmi a dokonca aj vulgárnym ekvivalentom tohto slova. Majú právo nenosiť rúško, ale nechcú počuť, že nenosením rúška ohrozujú a porušujú práva iných, ktorých sa patrí chrániť.

Doktori práv, lekári, inžinieri ekonómie, epidemiológovia ale aj profesionálny tréneri, teoretici, ale aj odborníci z praxe tieto disciplíny študujú roky. Odborné autority sa učia desaťročia. Na vysokých školách, aj sami z literatúry. Na úspešných svetových univerzitách aj odborných stážach v zahraničí. Lenže toto všetko je im málo platné, s faceborníkmi proste s odbornými argumentami nevyhrajú. Argument je nepriateľom faceborníka.

Majú tiež potrebu byť zaujímaví, byť čítaní a lajkovaní. Faceborník si preto zozbiera selektívne informácie, ktoré potvrdzujú jeho pravdu, alebo ktorým (akože) rozumie. Pospája ich a urobí prevratný (čitateľsky zaujímavý) objav. Alebo to urobí niekto iný a faceborník sa len pridá, zdieľa, upraví, prípadne ukradne názor. Špeciálne presvedčivo vyzerajú príspevky, ktoré sa nazývajú manipulatívne. Faceborník cituje ozajstného odborníka s krajne menšinovým názorom, lebo v zložitých témach sú samozrejme aj takí. Alebo nájde krajinu sveta, mesto, inštitúciu, jednu zo sto, ktorá potvrdzuje jeho slová. Zdieľa výrok alebo informáciu vytrhnutú z kontextu, použitú v rôznom čase, v neporovnateľnej inej situácii, neraz s úplne iným kontextom. No a faceborník sa vynájde aj pri zjavne logickej nezrovnalosti, odbije Vás „argumentom“, „ja mám svoje zdroje“.

Správny faceborník verí, že všetci uznávaní špecialisti sa dohodli s (takmer) všetkými politikmi sveta a zároveň kolaborujú so (skoro) všetkými novinármi planéty. Medicínske firmy zvádzajú konkurenčný boj medzi sebou i s poisťovňami, ale napriek tomu si dovolia dať do vakcíny číp. Alebo zámerne spôsobia epidémiu. Logicky mohli najprv vymyslieť liek, faceborník však verí, že im len nevyšiel timing. Novinári sveta súťažia kto prvý donesie informáciu, ale faceborník vie, že schválne kolaborujú so Sorošom a zámerne mlčia, neinformujú. Mienkotvorné média sa snažia byť v konkurencii čo najkvalitnejšie, rozumej najpresnejšie, ale faceborníkova logika hovorí nie, prekrúcajú, aby sa zapáčili skorumpovaným vládam sveta, či židovskej svetovláde.

Výrobcovia pračiek sa síce vybíjajú v konkurenčných cenových vojnách, ale to im nebráni vkladať do elektroniky kazítka. Lebo logicky, keď sa im pokazí Whirlpool kúpia si Whirlpool. Mimochodom, kto z Vás vedel ako sa to píše?

Faceborník selektuje, ktorým vedcom verí. Verí, že lietadlo a výťah vymysleli bezchybne, že nespadnú. Vakcínu nie. Ibalgin je OK, liek na covid nie. Rúško navrhli vedci tak, aby sa chránilo lekára i pacienta veľmi dobre, pri pandémii rúško však infekciu nezastaví. Roky ho používajú chirurgovia, preto pri niekoľkohodinových operáciách bežne odpadávajú z otravy s CO2 a umierajú predčasne na nedokrvenie mozgu. Logika, že na priemerný nádych dá človek asi pol litra vzduchu, ktorý sa pod rúško nezmestí asi nepomôže. Ďalší znak - logika zväčša nie je kamarátom faceborníkov.

Väčšina faceborníkov je nespokojných so svojim životom, zároveň veria, že za to môže niekto iný. A z časti majú pravdu. Podmienky na život, prácu, spravodlivosť v súťaži na trhu, pomáhajúcich úradníkov, ochotných lekárov mal nastaviť a zabezpečiť štát. Zároveň týchto nespojných ľudí nikto nenaučil, že dospelí ľudia sa o seba musia postarať sami, že ak sa chcú mať lepšie, musia chodiť do školy a celý život sa učiť a zlepšovať, aby boli žiadaní a zaplatení. Alebo byť v proste v niečom dobrí, ideálne výnimoční.

Lenže pozor, pointa príde až teraz. Faceborníci sú zmätení. Ruku na srdce. Kto z nás v tejto chvíli pozná aktuálne nariadenie vlády? Môžu byť otvorené terasy barov? Musíme nosiť rúška v extraviláne obce? A čo korona? Existuje dnes liek na Corona vírus, či len preventívna vakcína? Platí ústavné právo na zhromažďovanie, či zákaz zhromažďovania od hygienika? A čo je horšie 1/5, každý piaty, alebo 5% nakazených vo Vašej dedine?

Faceborníkov splodila táto spoločnosť. Nízkym záujmom o vzdelanie, o ekonomickú gramotnosť, o občiansku náuku, o zdravovedu, o demokratické hodnoty, o empatiu. Ale tiež nedostatočnými a nezrozumiteľnými argumentami odborných autorít. No a nepomáhajú ani zmätočné vyjadrenia vládnych politikov, ktorých sme si (asi nedomysleným konaním) zvolili a ani opozičných politikov, ktorí prekrúcajú fakty a prispôsobujú realitu potrebe preferencií, či záchrany pred väzením. Politici navyše skratkami a manipulatívnymi informáciami dávajú masám pocit, že rozumejú zložitým problémom. Politici tiež dávajú nespokojným ľuďom pocit, že vyriešia ich problémy a že im prinesú bez námahy a starostí viac blahobytu.

Zamyslime sa spoločne nad tým, čo píšeme, či tomu naozaj rozumieme, či prispievame k múdrosti, k osvete, ale aj k pluralite názorov. Porozmýšľajme, akými sme demokratmi, ale nie k sebe, ale vo vzťahu k právam iných, vo vzťahu k ochrane slabších a zraniteľnejších.

Autor tohto stĺpčeka si uvedomuje, že sa v limite svojich vedomostí môže mýliť. A čo Vy, našli ste sa v tomto texte?